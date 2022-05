Dreiste Ladendiebin am Flughafen München ertappt: 100 Drogerie-Artikel für knapp 500 Euro geklaut

Waren für fast 500 Euro raffte eine Düsseldorferin in einem Münchner Drogeriemarkt zusammen – dann schlenderte sie an den Kassen vorbei.

Die 33-Jährige ließ Süßigkeiten und Kosmetikartikel in ihrer Kleidung verschwinden. (Symbolbild)

Flughafen München - Zahnpasta, Süßigkeiten, sogar ein Nackenkissen: Eine 33-jährige Düsseldorferin hat in einem Drogeriemarkt am Münchner Flughafen versucht, fast 100 Artikel mitgehen zu lassen.

Flughafen München: Diebin schlägt am Feiertag zu

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am vergangenen Sonntag (01. Mai) am Münchner Flughafen, wo die Mediengestalterin nachmittags durch ein Geschäft schlenderte, das auch am Tag der Arbeit geöffnet hatte.

Die Ware versteckte sie dabei in ihrer Kleidung und am Körper – was dem Personal auffiel.

Hausverbot und Anzeige für dreiste Ladendiebin

Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, bat sie die Geschäftsleitung in ihr Büro und rief die Münchner Flughafenpolizei hinzu.

Die Beamten fanden 97 Artikel in einem Gesamtwert von 471,14 Euro bei der Frau.

Die Düsseldorferin, die sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß befindet, hat nun Hausverbot in allen Filialen der Drogeriekette und wird sich wegen Diebstahls verantworten müssen.