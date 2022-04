Dorfen: Schüler (15) im Visier - Polizei findet Marihuana und Bargeld im Kinderzimmer

Illegaler Handel mit Rauschgift: Die Polizei stößt auf etwa 200 Gramm Marihuana und rund 1.800 Euro "in szenetypischer Stückelung".

Dorfen - Die Drogenfahnder der Kriminalpolizei Erding waren im Rahmen ihrer Ermittlungen bereits auf den Schüler aufmerksam geworden, jetzt bestätigten sich ihre Vermutungen.

Verdacht auf umfangreichen und gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln

Am Donnerstag durchsuchten Beamte das Kinderzimmer des 15-Jährigen in Dorfen (Landkreis Erding) - und wurden fündig. Nach Angaben der Polizei stellten sie etwa 200 Gramm Marihuana und rund 1.800 Euro "in szenetypischer Stückelung" sicher.

Sowohl die - insbesondere für einen 15-Jährigen - große Menge an Rauschgift, das Bargeld und weitere aufgefundene Händlerutensilien begründeten den Verdacht eines umfangreichen und gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, so die Polizei.

Drogenfahnder hatten den Schüler bereits im Visier

Die Fahnder hatten sich bereits mit dem polizeibekannten Schüler befasst, der sich wiederholt bei einem Lieferanten Cannabis in größerem Umfang besorgt haben soll. Nun vollzog die Polizei den vom Amtsgericht Landshut erlassenen Durchsuchungsbeschluss gegen den Jugendlichen, die Ermittlungen dauern an.