Drogenhandel in Elternwohnung in Pasing: Haftbefehl gegen Münchner (25)

Der Maler war bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt: Jetzt haben Beamte den 25-Jährigen mittels eines Durchsuchungsbeschlusses des Drogenhandels in der elterlichen Wohnung überführt.

Pasing - Ein 25-Jähriger aus Pasing hat das "Hotel Mama" in einen Drogenumschlagplatz umgewandelt. Nach Angaben der Polizei dealte der Verdächtige mit Marihuana und Kokain. Die Eltern hatten von den illegalen Geschäften ihres Sohnes offenbar keine Ahnung.

25-Jährigem auf der Spur: Drogenhandel in elterlicher Wohnung

Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten Drogenfahnder mit richterlichem Beschluss am Mittwoch vergangener Woche frühmorgens die Wohnung der Familie. Dabei fanden die Beamten 70 Gramm Kokain und etwa vier Kilo Marihuana, die der 25-Jährige in seinem Zimmer im Bettkasten versteckt hatte. Die Drogen haben einen geschätzten Gesamtwert von über 40.000 Euro. Daneben lag eine Feinwaage, wie sie bei Drogengeschäften verwendet wird, und einige Hundert Euro.

Die Betäubungsmittel und das Bargeld sowie weitere Drogenutensilien wurden sofort beschlagnahmt und als Beweismittel sichergestellt. Die Drogenfahnder nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Inzwischen wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen Verdunklungs- und Fluchtgefahr. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft in der JVA in Stadelheim.