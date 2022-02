Polizei-Großeinsatz in Allach: Waffennarr (48) ballert auf Drogen in die Luft

Mehrere Streifen waren am Sonntag im Einsatz, weil ein Mann in der Öffentlichkeit unter Drogeneinfluss mit einer Schusswaffe hantierte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten diverse Drogen und Waffen sicher.

Allach - Die Kriminalpolizei und die Verkehrspolizei ermitteln in dem Fall: Am Sonntag hat ein Mann in der Wilhelm-Zwölfer-Straße mit einer Schusswaffe hantiert und dabei auch in die Luft gefeuert.

Polizeieinsatz in Allach: Mehrere Streifen unterwegs

Nach Angaben der Polizei hatte eine Nachbarin den Mann gegen 16 Uhr bemerkt und die 110 gewählt - er war wohl in der Nähe seines Autos und bewegte sich dann zu einem nahegelegenen Wohnanwesen. "Aufgrund dieser Mitteilung wurden unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifen veranlasst", meldet die Polizei.

Seat kontrolliert: 48-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen unterwegs

Die Einsatzkräfte kontrollierten in Tatortnähe den Seat des Mannes - und es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 48-jährigen Fahrzeugführer mit Wohnsitz in München um den Unbekannten handelte, die zuvor in die Luft geschossen hatte.

Es stellte sich heraus, dass der Lagerist keinen Führerschein besitzt. Dieser war ihm wegen vorangegangener Delikte bereits abgenommen worden. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass er während der Fahrt unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest bei dem Mann schlug auf Kokain, Marihuana und Opiate an.

Polizei stellt Waffen in der Wohnung des Mannes sicher

Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten Heroin, Kokain, Marihuana und Haschisch, mehrere Druckluftwaffen, mehrere Messer sowie zahlreiche weitere Hieb- und Schlagwaffen - so auch eine Machete, eine Axt und einen Baseballschläger.

Den 48-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen unter anderem wegen verschiedener Betäubungsmitteldelikte, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Trunkenheit im Verkehr.