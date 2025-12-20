Diese Biergärten um München öffnen auch im Winter

Viele Biergärten in der Umgebung von München haben im Winter geschlossen – aber nicht alle. Und manche Gastronomen lassen sich in der Weihnachtszeit Besonderes einfallen.

Bei schönem Wetter auch im Winter offen: der Biergarten des Seehauses Schreyegg in Inning mit bestem Blick auf den Ammersee.

Biergärten gehören zu Bayern wie der weiß-blaue Himmel oder die Lederhosn. Umso schlimmer, wenn die meisten am Ende des Sommers schließen. Manche im Münchner Umland bleiben aber auch im Winter geöffnet oder lassen sich zu Weihnachten etwas Besonderes einfallen. Die AZ gibt einen Überblick:

Am Ammersee gibt's Bier erst ab zehn Grad

Direkt am Ammersee liegt der Biergarten des Seehauses Schreyegg in Inning. Mit Blick auf das Wasser und im Schatten der Kastanien bietet er im Sommer bis zu 800 Gästen Platz, um die Brotzeit und das frisch gezapfte Bier zu genießen.

Im Winter ist damit nicht automatisch Schluss. Ob der Biergarten öffnet, hängt vom Wetter ab: Bei schönem, sonnigen Wetter ab zehn Grad ist Betrieb.

Auf der eigenen Homepage gibt das Seehaus jeden Tag an, ob im Biergarten Gäste empfangen werden. Der warme Dezember bot den Besuchern dafür zuletzt gute Chancen. Zur Weihnachtszeit gibt es zwar keine separaten Stände, der angebotene Glühwein kann aber dennoch zu einer besinnlichen Stimmung beitragen. Speisen gibt es nach Tagesangebot und im zugehörigen Restaurant.

Winterzauberhütte statt Biergartenbetrieb in Pullach

Ganz anders sieht es bei der Waldwirtschaft Großhesselohe in Pullach aus. Im Isartal müssen die Biergarten-Enthusiasten in der dunklen Jahreszeit auf das Bier unter freiem Himmel verzichten, denn der Biergarten der Waldwirtschaft bleibt im Winter geschlossen. Einen kleinen Trost zur Weihnachtszeit gibt es dennoch: Von Mittwoch bis Sonntag können sich die Gäste die Zeit bis zum Sommer mit Eisstockschießen vertreiben.

Der Biergarten der Waldwirtschaft Großhesselohe in Pullach bleibt im Winter geschlossen. Die "Winterzauberhütte" erfreut die Gäste dennoch. © Waldwirtschaft Großhesselohe

Die Bahnen können noch bis zum 11. Januar auf der Homepage der Waldwirtschaft reserviert werden. Ein warmer Glühwein darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Am letzten Adventswochenende ist außerdem die "Winterzauberhüte” geöffnet, an der es für die Gäste ab 12 Uhr Speisen gibt, ebenfalls am 24.12. und am 31.12. von 10 bis 14 Uhr.

Biergarten in Uffing: "Nur ein Tag im Jahr geschlossen"

Vom Isartal weiter in den Südosten zum Staffelsee. Dort bietet der Biergarten des Seerestaurants Alpenblick in Uffing seinen Gästen bei der Einkehr sowohl Alpen- als auch Seeblick.

Eine Winterpause lege man nicht ein, sagt Juniorchef Max Bott der AZ.

Der Biergarten habe bei schönem Wetter 364 Tage im Jahr geöffnet. Einziger Ruhetag ist der 24. Dezember. Das Angebot werde auch gut angenommen, vor allem dank der Lage in der attraktiven Wanderregion.

Zusätzlich betreibt das Restaurant mit "Alpenblicks Wintergarten” einen kleinen eigenen Weihnachtsmarkt. Die drei Stände werden von regionalen Handwerkern betrieben.

Direkt am Staffelsee in Uffing gelegen hat der Biergarten des Seerestaurants Alpenblick ganzjährig geöffnet. Nur am 24. Dezember ist Ruhetag. © imago stock&people

Zudem wird Glühwein ausgeschenkt. Wer es ein wenig ausgefallener möchte, kann Glüh-Gin und Glüh-Spritz probieren. Auch warme Speisen werden angeboten.

Der Wintergarten soll laut Bott Wärme und Licht spenden und wird seit einigen Jahren betrieben. Von den Uffingern werde er gut angenommen, aber auch immer mehr überregional.

Schmalznudel als kulinarisches Highlight

Vom Voralpenland wieder zurück in Richtung München: In Oberhaching können sich die Gäste des Biergartens der Kugler Alm im Sommer entscheiden, ob sie lieber unter alten Kastanien auf klassischen Bierbänken oder unter Apfelbäumen an kleinen Tischen essen und trinken. Diese Entscheidung wird ihnen im Winter abgenommen, denn der Biergarten hat geschlossen.

Aber auch die Kugler Alm hat sich für die Weihnachtszeit etwas einfallen lassen: An den Adventswochenenden öffnet von Freitag bis Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr der "Winterzauber an der Schmalznudelhütte", außerdem noch am 23. Dezember. Betrieben wird die Kugler Alm von der Haberl Gastronomie, die vor allem für die Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest bekannt ist.

Auch wenn der Biergarten im Winter nicht öffnet, ist an der Kugler Alm mit dem Winterzauber an der "Schmalznudelhütte" etwas geboten. © Kugler Alm

Pressesprecherin Maria Pinzger sagt der AZ: "Beim Winterzauber gibt es nicht einfach nur Glühwein und Bratwurst, sondern auch richtig fein gekochte kleine Gerichte." Verantwortlich dafür ist der Küchendirektor der Kugler Alm. Das kulinarische Highlight seien die Schmalznudeln, für die die Kugler Alm seit vielen Jahrzehnten bekannt sei.