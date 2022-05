Diebstahl vermutet: Mann wegen Handyvideo verprügelt und bedroht

Weil er einen Fahrraddiebstahl vermutete, hat ein Mann an der S-Bahnhaltestelle in Eichenau sein Handy gezückt und gefilmt. Das wurde ihm zum Verhängnis.

Eichenau - Vier Männer haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an der S-Bahnhaltestelle Eichenau an den Fahrradständern zu schaffen gemacht. Ein 36-jähriger Somalier vermutete, dass sie Räder stehlen wollten und zückte sein Handy, um sie beim Vorhaben zu filmen.

Die Männer bemerkten das, woraufhin zwei von ihnen auf den Filmenden losgingen. Einer zog sich eine Sturmmaske über und bedrohte ihn mit einem Messer. Dann kam ein Zweiter hinzu und hielt ihn fest, während der Mann mit der Sturmmaske auf ihn einschlug. Dann flüchteten alle vier Männer.

Eichenau: Täter dank Handyvideo gefunden

Die Filmaufnahmen des Somaliers waren aber trotzdem nützlich: Polizeistreifen konnten alle vier Männer im Ortsgebiet Eichenau finden und vorläufig festnehmen. Die Sturmhaube und das Messer fand die Polizei bei einem 21-jährigen aus Fürstenfeldbruck. Der zweite Beteiligte, ein 20-jähriger Münchner, hatte auch ein Messer bei sich. Gegen die beiden ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Wie die Polizei außerdem mitteilt, hat das Opfer "keine sichtbaren Verletzungen" davongetragen.