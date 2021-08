Diebe klauen in Grünwald drei teure Armbanduhren

Einbrecher machen fette Beute. Unter den gestohlenen Wertsachen ist auch eine Rolex.

Grünwald - Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Das bestätigte sich mal wieder in Grünwald. Unbekannte versuchten in dem Vorort, zwischen 19. und 25. August in zwei Anwesen einzubrechen. Im ersten waren sie erfolgreich, im zweiten jedoch nicht.

Einbruch in Grünwald: Rolex geklaut

Sie öffneten mit Gewalt eine Terrassentür des Hauses, das einem 62-jährigen Grünwalder gehört. Möglicherweise hebelten sie die Tür auf. In der Wohnung wurden sie schnell fündig. Sie packten einige Wertgegenstände ein und dazu drei teure Armbanduhren, darunter auch eine Rolex.

Die anderen zwei Uhren dürften auch nicht günstig sein. Denn der 62-Jährige gab an, dass der entstandene Gesamtschaden mehr als 100.000 Euro betrage. Der Mann sprach eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Wiederbeschaffung seiner Uhren führen.