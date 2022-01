Dachau: Autofahrer flüchtet vor der Polizei und landet im Gefängnis

Bei einer Verkehrskontrolle in Dachau hat die Polizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Der 43-Jährige besitzt keinen Führerschein und hatte Drogen sowie "vermeintliches Diebesgut" im Auto.

Dachau - Einem per Haftbefehl gesuchten Mann ist am Freitagabend eine Verkehrskontrolle zum Verhängnis geworden - sein Fluchtversuch scheiterte.

Dachau: Golf-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und rast davon

Wie die Polizei berichtet, sollte der Fahrer eines VW Golf in der Würmstraße in Dachau kontrolliert werden - doch als der 43-Jährige Mann das Haltesignal des Streifenwagens sah, gab er plötzlich Gas und raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet.

An der Einmündung Schroppenstraße/Annabergstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen einen Baum, der durch den Anstoß abknickte.

Flüchtiger Autofahrer: Kein Führerschein, aber "vermeintliches Diebesgut"

Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter, wurde aber nach etwa 300 Metern von der Streifenbesatzung gestellt und festgenommen.

"Wie sich herausstellte, war der 43-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte in seinem Auto neben einer geringen Menge Betäubungsmittel ein Brecheisen und mehrere Tüten mit vermeintlichem Diebesgut mit sich", teilte die Polizei mit. Zudem liege gegen den Mann ein Haftbefehl vor - er wurde also in eine Haftanstalt überstellt.