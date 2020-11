Bus brennt: Fahrer will Waldbrand verhindern und fackelt zweiten Bus ab

Um das Übergreifen der Flammen auf die Bäume neben der Straße zu verhindern, fährt ein Busfahrer sein brennendes Fahrzeug weg - und kommt ausgerechnet neben einem zweiten Bus zum Stehen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Unterschleißheim - Eine unglückliche Verkettung von unglücklichen Umständen: So lässt sich der Brand zweier Omnibusse in Unterschleißheim am Donnerstag zusammenfassen.

Kurz nach neun Uhr hatte ein 51-Jähriger seinen Bus im Hartmut-Hermann-Weg geparkt, um seine Ruhepause einzulegen. Der Bus stand hierzu mit eingeschalteter Standheizung am rechten Fahrbahnrand. Plötzlich bemerkte der Fahrer Rauch und offene Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs.

Flammen greifen auf zweiten Bus über

Da der brennende Bus direkt neben einem Waldgebiet stand, befürchtete der Fahrer, dass sich die Flammen eventuell auf den Wald ausweiten könnten. Er fuhr weg, blieb aber dann direkt neben einem anderen Reisebus liegen - und die Flammen griffen über.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterschleißheim und Riedmoos konnten den Brand schließlich löschen, beide Busse brannten komplett aus. Der Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro. Im Einsatz waren 36 Feuerwehrler, sowie die Polizei. Ebenso wurde das Wasserwirtschaftsamt an die Einsatzstelle beordert, da Betriebsflüssigkeiten der Busse in das nebenstehende Waldstück gelangt waren.

Technischer Defekt als Ursache

Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat das Kommissariat 13 aufgenommen. Bislang wird von einem technischen Defekt ausgegangen, der sich im Bereich der Standheizung ereignet hat. Der 51-Jährige blieb unverletzt.