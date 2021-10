Bungalow abgebrannt: Heftige Rauchentwicklung in Ottobrunn

Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. Zur Brandursache ermitteln nun die Brandfahnder der Münchner Polizei.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Thomas Gaulke 13 Die Bilder vom Feuerwehreinsatz in Ottobrunn.

Ottobrunn - Heftiger Brand in Ottobrunn: Mittags war im Haselweg ein Bungalow in Flammen aufgegangen, auch eine kleine Explosion hatte sich wohl ereignet. Etliche Trümmerteile lagen am Brandort verteilt.

Das Feuer griff auch auf zwei benachbarten Gebäude über, die Feuerwehr war rund drei Stunden lang mit dem Löschen beschäftigt. Durch den Brand entstand zudem eine starke Rauchentwicklung, eine Person wurde verletzt.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Bungalow großräumig ab. Zur Ursache des Feuers ermitteln nun die Brandfahnder. Möglicherweise hat eine Gasexplosion den Brand ausgelöst.