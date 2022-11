Bundespolizei sucht Zeugen: Unbekannte demolieren Wartehäuschen in Furth

Unbekannte wüten in der Halloween-Nacht am S-Bahnhaltepunkt Furth und sorgen für Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro.

02. November 2022 - 21:25 Uhr | AZ

Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden etwa 50.000 Euro betragen. © Bundespolizei

Oberhaching - Am frühen Dienstagmorgen (1. November) haben am S-Bahnhaltepunkt Furth in der Gemeinde Oberhaching bis dato unbekannte Täter Glasscheiben demoliert und einen Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro verursacht. Wie die Bundespolizei berichtet gingen gegen 4.30 Uhr mehrere Glasscheiben eines Bus- sowie eines S-Bahnwartehäuschen und mehrere Glasscheiben am Bahnsteig von Schaukästen zu Bruch. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden etwa 50.000 Euro betragen. © Bundespolizei Zudem waren in dem Bereich etliche Flächen mit Graffiti besprüht. Den Polizeibeamten habe sich "ein Bild des Schreckens" geboten, heißt es in der Mitteilung. Bundes- und Landespolizei haben wegen Sachbeschädigung Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet. © Bundespolizei Die Spuren deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass die Glasscheiben mit Steinen und einer Bierflasche gegebenenfalls auch mittels Luftgewehrmunition oder einer Zwille beschädigt worden sein könnten. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können: Die Beschädigungen und die Spurenlage deuten darauf hin, dass es laute Knall- bzw. Glasgeräusche im Bereich des S-Bahnhaltepunktes Furth gegeben hat.