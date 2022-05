Brunnthal: Münchner belästigt Buben auf Sportplatz – Zeuge sorgt für Festnahme

Am Rande eines Fußballspiels in Brunnthal hat ein Münchner zwei Buben sexuell belästigt. Ein weiterer Mann sprang den Kindern zur Seite.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 17 Sexualisierte Gewalt gegen Kinder. (Symbolbild)

Brunnthal - Weil ein ebenfalls anwesender Mann helfend eingegriffen hat, konnte der Tatverdächtige noch auf dem Sportplatz in Brunnthal (Landkreis München) festgenommen werden.

Am Rande eines Fußballspiels: Mann betatscht zwei Buben

Nach Angaben der Polizei hielten sich zwei Buben im Alter von zehn bzw. zwölf Jahren – beide mit Wohnsitz im Landkreis München – am Sonntag gegen 20.30 Uhr am Rande eines Fußballspiels auf der Sportanlage auf.

Ein zunächst unbekannter Mann sprach die beiden demnach in sexualisierter Art und Weise an. Dann berührte er die Buben unsittlich, so die Polizei weiter.

36-Jähriger beobachtet den Vorfall und hält den Tatverdächtigen fest

Ein ebenfalls anwesender 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München beobachtete das Geschehen, wählte sofort den Polizeinotruf 110 und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest – noch am heutigen Montag soll der 44-Jährige mit Wohnsitz in München vor einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um die Haftfrage zu klären. Das Kommissariat 17 (Sexualisierte Gewalt gegen Kinder) ermittelt in dem Fall.