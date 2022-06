Bei Privatparty am Weiher bei Kirchdorf: Zwei Männer ertrunken

Im Rahmen einer Privatparty sind zwei Männer in einem Weiher in der Nähe von Kirchdorf ertrunken. Für beide kam jede Hilfe zu spät.

Kirchdorf an der Amper - Eine private Feier nahm am Samstagabend ein trauriges Ende: Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Männer in einem Weiher ertrunken.

Zunächst soll ein 38-jähriger Mann gegen 20.15 Uhr beim Baden untergegangen sein. Mehrere Leute versuchten, den Mann zu retten. Dabei ertrank ebenfalls ein 47-jähriger Mann.

Hilfe kam für beide zu spät

Ersthelfer haben den 38-jährigen Mann geborgen und reanimiert. Den 47-Jährigen konnten erst die alarmierten Einsatzkräfte vom Grund des Weihers wieder an die Oberfläche holen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarben sie noch in der Nacht.

Was bei den tragischen Ereignissen genau passiert ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Erding.