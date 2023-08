B2 und S-Bahn gesperrt: Kommt es zum Stau-Chaos zwischen München und Starnberg?

Eine neue Brücke muss her, daher kommt es zu massiven Einschränkungen in Starnberg. Doch nicht nur die S-Bahn ist betroffen. Die AZ hat alle Details.

Im Sommer zieht es viele Menschen an den Starnberger See.

Starnberg - Da sag noch einer, dass Deutschland zu wenig in seine Infrastruktur investiert! Ob dieser Satz stimmt, ist strittig. Aber zumindest in Starnberg wird derzeit viel gebaut – und das mitten in den bayerischen Sommerferien, in denen es viele Menschen bei gutem Wetter an den See zieht.

Hintergrund des Ganzen ist der Tunnel Starnberg. Dieser soll künftig den Verkehr aus den Landkreisen Starnberg und Weilheim besser an die Landeshauptstadt München anbinden. Er dient mit seinen 2,18 Kilometern aber vor allen Dingen der Entlastung der Starnberger Ortsdurchfahrt. Stolze 320 Millionen Euro soll das Projekt kosten, doch damit ist es vermutlich nicht getan.

Kostenfalle Starnberger Tunnel?

Denn schon jetzt ist davon auszugehen, dass die Kosten steigen werden. Starnbergs Zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl (CSU) sagt im Gespräch mit der AZ, dass man Genaueres erst Mitte kommenden Jahres werde sagen können, wenn der zweite Planfeststellungsbeschluss vorliege. Aber angesichts der rasanten Baupreise rechne sie mit höheren Kosten. Mit einer Kostenexplosion wie bei der Zweiten Stammstrecke in München plant sie jedoch nicht. Immerhin: "Der Bund ist Kostenträger in Starnberg."

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Vorerst brauchen die Starnberger erst einmal Geduld. Ein Teilprojekt des Tunnels ist der Neubau der Eisenbahnbrücke über die Münchner Straße. "Die Mehrheit will den Tunnel, dann muss die Brücke verbreitert werden", sagt die Zweite Bürgermeisterin. Die Brücke selbst sei noch nicht baufällig, aber wegen des sechsspurigen Tunnels müsse sie eben verbreitet werden.

Zwei Wochen Vollsperrung auf der B2 Richtung Starnberg

Ab Donnerstag bis voraussichtlich Mittwoch, 6. September, wird die Durchfahrt auf der B2 zwischen den Kreuzungen zur Gautinger Straße und zur Leutstettener Straße komplett gesperrt. Kammerl sieht es entspannt: "Der Verkehr ist in der Ferienzeit deutlich geringer." Zu den Hauptverkehrszeiten könne es jedoch schon mal sein, dass man ein bisschen mit dem Auto stehen müsse. Handel und Gastronomie sollten aber nicht von Ausfällen betroffen sein, dafür sei die Umleitung gut geplant worden.

"Für Radfahrer und Fußgänger gibt es ebenfalls Umleitungen", so Kammerl zur AZ. Doch damit nicht genug – weil es eben gerade die Bahnbrücke ist, die erneuert wird, ist auch der Schienenverkehr betroffen. Seit Montag fährt bis 4. September kein Zug mehr. Außerdem teilt die Deutsche Bahn mit, dass wegen einer parallelen Brückenerneuerung an der Paosostraße in München mit Einschränkungen zwischen München und Tutzing zu rechnen sei. Abschnittsweise sind auch Busse im Einsatz.

Was Kammerl Ausflüglern aus der Landeshauptstadt rät? "Das ist eine gute Frage. Die müssen leider dann den Schienenersatzverkehr in Kauf nehmen." Es gebe zumindest direkt am Bayerischen Hof eine Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr.

S-Bahn und Werdenfelsbahn von München nach Starnberg: Komplizierte Pläne und Umleitungen

Sämtliche Informationen samt Karten zu Umleitungen sind auf der Homepage des Staatlichen Bauamts Weilheim zu finden unter . Vom 21. August bis 4. September fahren keine Züge der Werdenfelsbahn zwischen München Hauptbahnhof und Starnberg. Von 21. August bis 27. August fährt die S6 zwischen Pasing und Gauting nicht.

Von 27. August bis 4. September entfällt die S6 zwischen Gauting und Tutzing. Für die Werdenfelsbahn und die S6 ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Über Fahrplanänderungen informiert die Seite . Laut Bahn sollen die Informationen auch in die Auskunftsmedien eingearbeitet werden. Fragen zur Werdenfelsbahn werden unter 089/20 35 50 00 beantwortet, die S-Bahn ist von 6 bis 22 Uhr täglich unter 089/55 89 26 65 erreichbar.