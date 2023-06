H'ugo's Beach Club: Musik-Verbot am Promi-Hotspot Starnberger See

Im H'ugo's Beach Club am Starnberger See darf aktuell keine Musik laufen. Die Sache ist kompliziert, sagt Gastronom Ugo Crocamo – an einer Lösung werde gearbeitet.

Wunders(ch)ee: Der H'ugo's Beach Club am Starnberger See lockt Einheimische und Münchner an. Gerade ist das Plätschern des Sees besonders gut zu hören, denn es wird keine Musik in der In-Location gespielt.

Starnberg - Mit seiner Party-Pizzeria H'ugo's am Promenadeplatz wurde Groß-Gastronom Ugo Crocamo einst berühmt – weit über München hinaus. Nach der Trüffel-Pizza tanzen seine Gäste bis heute gerne zu lauter Musik.

Musik-Verbot: Schreckensnachricht fürs H'ugo's

Jetzt diese seltsame Nachricht, die in der Society gerade die Runde macht: In Crocamos Ableger am Starnberger See, dem H'ugo's Beach Club, ist seit einer Woche überhaupt gar keine Musik mehr zu hören. Momento! H'ugo's ohne Musica, kann das tatsächlich stimmen?

Der Wahl-Münchner mit den italienischen Wurzeln sagt zur AZ: "Leider, ja. Seit 5. Juni haben wir im Beach Club keine Musik mehr. Wir bitten unsere Gäste um Entschuldigung und arbeiten intensiv daran, dass es bald wieder anders ist." Die lange Musik-Pause liegt aber nicht etwa an Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft, sondern an internen Umstrukturierungen.

Das steckt hinter dem Musik-Verbot im H'ugo's

Ugo Crocamo und seine Frau Melli arbeiten "Hand in Hand" mit dem Landratsamt und der Stadt Starnberg zusammen. "Eine komplizierte Geschichte", erklärt Ugo Crocamo weiter. "Es geht um Schallschutzgutachten, die wir neu einreichen müssen, Elektrik, Lärmschutzbestimmungen und solche Sachen."

Natürlich seien alle Beteiligten an einer schnellen Lösung interessiert. Bis es wieder Musik im H'ugo's Beach Club geben darf, findet auch die legendäre White Night, die für den 24. Juni geplant war, nicht statt.

Groß-Gastronom Ugo Crocamo (zw. v. re.) und seine Ehefrau Melli. © imago

Idylle statt Party am Starnberger See

Ugo Crocamo nimmt die ganze Situation mit Humor und Optimismus – und meint abschließend: "Ich kann allen Gästen versprechen: Wer aktuell zu uns kommt, kann sich mal in aller Ruhe unterhalten. Und nie haben die Vögel so laut gezwitschert wie aktuell – und auch das Plätschern des Sees ist Musik in den Ohren."