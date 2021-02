Aying: Mülllaster kippt in Garten  drei Personen verletzt

Ein Müllfahrzeug kommt bei Aying von der Straße ab und kracht in einen Vorgarten.

Aying - Der Unfall ereignete sich laut Polizei München am Mittwoch gegen 14 Uhr im Ortsteil Kaps. Der 43-jährige Münchner, der am Steuer saß, verlor ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Mülllaster.

Der schwere Lkw kippte anschließend um und krachte in den Garten eines landwirtschaftlichen Betriebs. Der Fahrer und seine zwei Kollegen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 85.000 Euro.