Erkrankung am Steuer: Münchner stirbt nach Unfall

Ein 53-jähriger Münchner ist nach einem Unfall in Oberschleißheim seinen Verletzungen erlegen. Laut Polizei hatte er einen medizinische Notfall am Steuer.

Oberschleißheim - Am späten Donnerstagabend gegen Mitternacht ist ein 53-jähriger Münchner bei einem Verkehrsunfall in Oberschleißheim ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Steuer einen medizinischen Notfall und verlor dann die Kontrolle über seinen BMW.

Die Polizei geht davon aus, dass der Münchner wegen seiner Erkrankung auf schneebedeckter Fahrbahn in einer Linkskurve von der Straße abkam. Anschließend prallte er gegen eine Leitplanke und eine Verkehrsinsel. Der 53-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.