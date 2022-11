Autofahrer (26) fährt mit 1,1 Promille in Bach

Mit 1,1 Promille im Blut kommt ein 26-Jähriger von der Fahrbahn ab und landet mit seinem Pkw in einem Bach. Nun droht ihm ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Am Sonntagmorgen musste die Polizei in Ottenhofen wegen eines Unfalls ausrücken. (Symbolbild)

Erding - In Ottenhofen (Landkreis Erding) hat sich am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei sei ein 26-jähriger Münchner mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in einem Bach gelandet, wie die Polizei berichtet.

26-Jähriger könnte seine Fahrerlaubnis verlieren

Der Pkw war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der 26-Jährige wurde mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 1,1 Promillegrenze. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, was zum Entzug der Fahrerlaubnis führen kann.