Auto kommt von der Straße ab: Mann (74) schwer verletzt

Der Mann stand vermutlich unter Alkoholeinfluss: Am Sonntagabend ist in Planegg ein Autofahrer (74) verunglückt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Planegg - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Starnberg ist am Sonntag ein 74-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem südlichen Münchner Landkreis gegen 20.50 Uhr in seinem Seat auf der Fürstenrieder Straße in Planegg stadtauswärts unterwegs, als er an der entsprechenden Einmündung nach rechts in die Münchner Straße in Fahrtrichtung Neuried einbiegen wollte.

Alkoholisiert? Autofahrer (74) verunglückt vom Abbiegen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rentner mit seinem Wagen unmittelbar vor der Einmündung nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte dann gegen mehrere unmittelbar neben der Straße stehende Bäume.

Der 74-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stand der Rentner zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Unfallwagen entstand Totalschaden. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt die Münchner Verkehrspolizei.

Unfall in Planegg: Zeugenaufruf der Polizei

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wendet sich bitte an die Münchner Verkehrspolizei (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322).