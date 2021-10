Ausrüstung geklaut! Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen nicht einsatzbereit

Einbruch in Feuerwache. Die Helfer aus Feldkirchen sind für Stunden nicht mehr voll einsatzfähig.

Bei der Feuerwehr in Feldkirchen wurde eingebrochen. (Symbolbild).

Feldkirchen - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Feldkirchen eingestiegen. Die Täter brachen eines der Fenster auf.

Diebe lassen kompletten hydraulischen Rettungssatz mitgehen

Die Diebe nahmen einen kompletten hydraulischen Rettungssatz mit Schere, Spreizer und Hydraulikaggregat sowie einen Pedalschneider und eine Säbelsäge mit. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war für einige Stunden laut Polizei nicht voll einsatzfähig. Glücklicherweise, so der FFW-Kommandant, konnte der Hersteller am selben Tag Ersatz liefern. Benachbarte Wehren standen im Notfall bereit, um bei einer Alarmierung Hilfe zu leisten.