Aschheim: US-Amerikanerin (34) im Landkreis München vermisst

Die US-Amerikanerin Morgan Drake (34) wird seit Sonntagmittag in Aschheim vermisst. Sie war zu einem Spaziergang aufgebrochen und ist seitdem verschwunden.

Aschheim - In München und Umgebung wird eine 34-jährige US-Amerikanerin vermisst - ihre in Aschheim wohnende Freundin hat nach eigenen Angaben bereits die Polizei eingeschaltet und startete zudem einen emotionalen Aufruf via Facebook.

Ihre "beste Freundin" Morgan Elizabeth Drake werde seit Sonntag vermisst, schreibt Elizabeth Kefal: "Sie hat mein Haus um 12.32 Uhr verlassen, um einen Spaziergang zu machen und ist nicht zurückgekehrt."

Morgan Drake lebt seit zwölf Jahren in München. Sie ist etwa 1,75 Meter groß, hat langes blondes Haar und eine schlanke Figur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine mittellange, pinke Daunenjacke, graue Jeans, einen pinken Pullover und weiße Sneaker.

Vermisste Amerikanerin: Freundin in Aschheim startet Facebook-Aufruf

Morgan Drake sei zur Zeit in einem mental schlechten Zustand, schreibt ihre Freundin, bei der sie am Sonntag zu Besuch war. Ihr Vater sei kürzlich verstorben, und sie habe sich von ihrem Freund getrennt.

Die Gemeinden Aschheim, Ismaning, Garching und Unterföhring im Landkreis München stehen besonders im Fokus. Wer Morgan Drake gesehen oder Auffälliges bemerkt hat, wendet sich bitte umgehend an die Polizei.