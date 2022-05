Angezeigt und Rad beschlagnahmt: Betrunkener (25) schläft Rausch im Gras aus

Weil er an einer großen Verkehrsader seinen Rausch ausschlafen wollte, zog ein 25-Jähriger die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Ein Fluchtversuch endete mit mehreren Anzeigen.

Putzbrunn - Besorgt riefen einige Zeugen am Samstag um 9.40 Uhr bei der Polizei an: Neben der Fahrbahn der Grasbrunner Straße lag ein Mann samt Fahrrad in der Böschung.

Was auf den ersten Blick wie ein Verkehrsunfall aussah, entpuppte sich vor Ort als vergleichsweise harmlose Situation. Der 25-Jährige aus dem Landkreis München war zwar schwer betrunken, aber unverletzt, und hatte sich ins Gras gelegt, um seinen Rausch auszuschlafen.

Polizei ringt Betrunkenen bei Fluchtversuch zu Boden

Trotzdem eskalierte die Lage: Während der Anzeigenaufnahme bestieg der junge Mann sein Rad und wollte wegfahren. Die Polizei hielt ihn auf, indem sie ihn - aufgrund seines Widerstands, wie die Beamten mitteilen - zu Boden rangen und dort fesselten.

Ein Polizeibeamter wurde bei der Aktion leicht am Bein verletzt, der 25-Jährige danach wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen. Sein Fahrrad stellte die Polizei sicher.