Ammersee: Mann nach Tretboot-Unfall vermisst

Die Polizei sucht nach einem Tretbootunfall auf dem Ammersee einen 59-jährigen Mann aus Moldawien.

In einem treibenden Ruderboot haben Rettungskräfte einen bewusstlosen Mann gefunden. (Symbolbild)

Herrsching - Rettungskräfte haben am späten Sonntagnachmittag einen bewusstlosen, durchnässten Mann auf dem Ammersee gerettet. Er lag auf einem dahintreibenden Tretboot in der Herrschinger Bucht. Der 27-jährige Rumäne wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei später in Erfahrung brachte, war zum Zeitpunkt des Unfalls noch ein Mann auf dem Boot, ein 59 Jahre alter Moldawier.

Ammersee: Großaufgebot sucht Vermissten

Seither sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten: Die Wasserwacht, die Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und auch ein Polizeiboot sind im Einsatz. Nach einer Unterbrechung am Abend läuft der Einsatz seit dem Morgen wieder.