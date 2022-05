Ammersee: Mann nach Tretboot-Unfall immer noch vermisst

Die Polizei sucht seit Sonntag nach einem Tretbootunfall auf dem Ammersee einen 59-jährigen Mann aus Moldawien.

Herrsching - Rettungskräfte haben am späten Sonntagnachmittag einen bewusstlosen, durchnässten Mann auf dem Ammersee gerettet. Er lag auf einem dahintreibenden Tretboot in der Herrschinger Bucht. Der 27-jährige Rumäne wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei später in Erfahrung brachte, war zum Zeitpunkt des Unfalls noch ein Mann auf dem Boot, ein 59 Jahre alter Moldawier. Er wird nach wie vor vermisst.

Ammersee: Großaufgebot sucht Vermissten

Seit Sonntag sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann: Die Wasserwacht, die Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und auch ein Polizeiboot sind im Einsatz.

Auch am Mittwoch ist die Polizei noch auf der Suche nach dem Mann. Wie die Polizei mitteilt, könnte der 59-Jährige von Bord gegangen sein. Bei dem geretteten Mann sei "eine erhebliche Menge" Alkohol im Spiel gewesen.

Sonaraufnahmen sollen helfen

Mit einem Spürhund und einem Sonargerät suchte die Polizei bereits am Dienstag den See ab, um den möglicherweise leblosen Körper im See zu orten. Die Aufnahmen des Sonars sollen am Mittwoch ausgewertet werden.