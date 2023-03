A99: Lastwagen donnert in Stau – Totalsperrung

Ein Lastwagenfahrer übersieht am Dienstagmittag auf der A99 einen Stau und donnert in einen Sattelzug. Die Straße wird wohl bis in den Abend gesperrt bleiben.

07. März 2023 - 16:28 Uhr | AZ

