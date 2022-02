A9: Illegaler Welpenhandel - Polizei findet Hunde in Transporter

Auf der Autobahn fällt der Polizei ein illegaler Welpentransport auf. Laut Tierärztin sind die Welpen viel zu früh von der Mutter getrennt worden. Nun werden sie im Tierheim versorgt.

Freising - Schleierfahnder der Verkehrspolizei Freising haben am Dienstagnachmitttag auf der A9 drei Hundewelpen entdeckt, die viel zu jung waren, um von der Mutter getrennt zu sein.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten an der Rastanlage Fürholzen-Ost einen Kleinbus kontrolliert. In dem Transporter fanden sie die kleinen Hunde, für die der Fahrer zwar Heimtierausweise vorzeigte, diese waren aber nicht für die gefundenen Welpen ausgestellt. Echte Dokumente hatte der Mann nicht.

Hundewelpen von A9 in schlechter körperlicher Verfassung

Die Hundewelpen brachte die Polizei daraufhin ins Tierheim. Laut Tierärztin wurden sie viel zu früh von der Mutter getrennt und sind in körperlich schlechter Verfassung. Da ihnen die in Deutschland notwendigen Impfungen fehlen, werden sie nun in der Quarantänestation versorgt und von Tierärzten betreut.

Die Polizei hat die Welpen in einem Transporter gefunden. © Polizeiinspektion Freising

Die Polizei konnte zwei Hauptbeschuldigte ermitteln, die sich nun wegen Urkundenfälschung sowie weiterer Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die 34- und 35-jährigen Bulgaren, welche in Deutschland keinen Wohnsitz haben, wieder entlassen.

Die Polizei und die Veterinärämter raten: