A9 bei Eching: Münchnerin brettert mit 180 km/h durch die Baustelle

Eching - Eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Freising hat am Montag im Landkreis Freising eine Autofahrerin gestoppt, die in einer Baustelle mächtig aufs Gas getreten hatte.

80 km/h in der Baustelle vorgeschrieben: Münchnerin mit 180 km/h unterwegs

Die Münchnerin war nach Angaben der Polizei am Montag gegen 13 Uhr mit einem VW Golf auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin unterwegs. Die 25-Jährige passierte dabei auch die durch die Fahrbahn-Sanierung zwischen Garching und Eching notwendig gewordene Baustelle.

In diesem Bereich besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h, was die Frau augenscheinlich nicht sonderlich interessierte: Sie fuhr 180 km/h. Eine Zivilstreife der VPI stoppte die Raserin nach einer Nachfahrstrecke von rund einem Kilometer und zeigte sie an.

Weil noch 10 km/h Messtoleranz abgezogen werden mussten, standen am Ende 170 km/h zu Buche: So drohen der 25-Jährigen 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.