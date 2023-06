Weßling: Rassistischer Übergriff auf Kinder

Im Landkreis Starnberg hat ein alkoholisierter Obdachloser am Mittwochnachmittag zwei Kinder rassistisch attackiert und den Hitlergruß gezeigt.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann am Bahnhof Weßling fest. (Symbolbild)

Weßling - Zwei Frauen mit Zivilcourage nahmen die zwei zehn- bis zwölfjährigen Kinder in Schutz, als diese am Mittwochnachmittag Opfer eines rassistischen Übergriffs im Raum Starnberg wurden.

Rassistische Attacke am Bahnhof Weßling

Wie die Bundespolizei berichtet, befanden sich die zwei Kinder gegen 16 Uhr am Bahnhof Weßling, als sie von einem 47-jährigen Deutschen rassistisch beleidigt, mit Müll beworfen und bespuckt wurden. Der alkoholisierte Obdachlose schrie zudem mehrfach "Heil Hitler" und zeigte den unter Strafe stehenden Hitlergruß.

Zwei Frauen beweisen Zivilcourage

Zwei Frauen im Alter von 37 und 52 Jahren aus Ottenhofen nahmen sich der Kinder an und stiegen mit ihnen in die S-Bahn Richtung Herrsching, von wo aus sie die Bundespolizei verständigten. Diese nahm den wegen Gewaltdelikten und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen polizeibekannten Mann am Bahnhof fest. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.

Zeugen gesucht

Nun wird sowohl nach den beiden Kindern und ihren Erziehungsberechtigten sowie weiteren Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 089/515550-0 an.