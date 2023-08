72-Jähriger stirbt in Partnachklamm – jetzt ist die Frage um seine Identität geklärt

Nachdem Anfang Juli eine Leiche in der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen gefunden wurde, ist die Identität des Toten jetzt geklärt: Es handelt sich um einen 72-Jährigen aus dem Kreis Ebersberg.

Der Tote wurde Anfang Juli in der Partnachklamm gefunden.

Garmisch-Partenkirchen - Am 08. Juli wurde in der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen die Leiche eines älteren Mannes von einem Passanten gefunden. Wie die Polizei berichtet, konnte der Tote jetzt identifiziert werden.

72-Jähriger tot in der Partnachklamm: Passant ruft die Polizei

Als der Zeuge eine scheinbar leblose Person in der Nähe des Klammhauses im Wasser treiben sah, verständigte er sofort die Polizei. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen und seine Leiche bergen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm vor Ort zunächst der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim, später führte das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Untersuchungen in dem Todesfall.

Tödlicher Unfall in der Partnachklamm wirft viele Fragen auf

Anfangs war weder klar, wie der Mann gestorben ist, noch wer er überhaupt war. Inzwischen konnte die Polizei wenigstens eine dieser Fragen beantworten.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich zweifelsfrei um einen 72-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden, oder allgemein einer Beteiligung Dritter am Unfall aus.