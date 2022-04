35-Jähriger nach Treffen spurlos verschwunden: Polizei sucht mit Drohne und Hunden

Großer Polizeieinsatz nach einer Vermisstenmeldung in Unterföhring. Die Beamten setzten unter anderem einen Hubschrauber und eine Drohne ein – bisher jedoch vergebens.

Unterföhring - Vermisstenfall nahe der Münchner Stadtgrenze: In Unterföhring ist am Dienstagabend ein 35-jähriger Mann verschwunden – die Suche der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der 35-Jährige sowie ein Bekannter hatten sich am Abend an einem Sportplatz getroffen. Gegen 22.30 Uhr verabschiedeten sich die beiden und machten sich jeweils auf den Heimweg. Doch der 35-Jährige kam nicht an. Am nächsten Morgen meldete sich der Bekannte beim Notruf der Polizei. Er habe gerade von einer Angehörigen des 35-Jährigen erfahren, dass dieser nicht nach Hause gekommen sei.

In der Nähe des Sportplatzes fand eine Polizeistreife dann persönliche Gegenstände, die zweifellos dem Gesuchten zugeordnet werden können. Unter anderem fanden die Beamten auch das eingeschaltete Handy des Mannes.

Polizei: Bislang keine Hinweise auf mögliche Straftat

Die Polizei startete daraufhin eine großangelegte Suche – unter anderem waren ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizeihunde im Einsatz. Bislang wurde der 35-Jährige jedoch nicht gefunden. Auch Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort oder mögliche Straftaten ergaben sich nicht.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Problematik bei dem 35-Jährigen, die für sein Verschwinden ursächlich sein könnte", teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.