17-Jähriger ohne Führerschein stirbt bei Autounfall

In Wolfratshausen kommt es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger sein Leben verliert.

Am frühen Samstagmorgen hat sich in Wolfratshausen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 17-Jähriger ums Leben kam und ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige aus Wolfratshausen, der keinen Führerschein besaß, gegen 2.29 Uhr mit einem VW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Königsdorfer Straße unterwegs. Mit im Auto saß ein 19-Jähriger aus München.

17-Jähriger baut Unfall und erliegt seinen Verletzungen

Aus nicht näher genannten Gründen kam der 17-Jährige von der Fahrbahn ab und der VW prallte frontal gegen ein Hauseck, wobei der Teenager im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung befreite den Fahrer mittels Sofortrettung aus dem Autowrack. Unter laufender Reanimation wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Der 19-jährige Beifahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Unfallfahrzeug war ein Leihwagen

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Das betroffene Hauseck wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, die Statik des Hauses dürfte jedoch nicht beeinträchtigt worden sein. Der Schaden wird hier auf 20.000 Euro geschätzt.

Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um einen Leihwagen. Wie der 17-Jährige zu dem Pkw kam, ist derzeit nicht geklärt und müsse noch ermittelt werden. Der genaue Unfallhergang soll nun von der Polizeiinspektion Wolfratshausen rekonstruiert werden.