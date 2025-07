Von Bremse gerutscht? 80-Jähriger aus München fährt Café-Gäste an

Ein 80-jähriger Autofahrer will beim Einparken von der Bremse gerutscht sein. Der Wagen fährt daraufhin in den Außenbereich eines Cafés und verletzt dabei zwei Personen leicht.

Ein 80-jähriger Autofahrer aus München hat in Haar einen außergewöhnlichen Unfall verursacht. (Symbolbild)

Außergewöhnlicher Unfall am Donnerstagmittag in Haar. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 12 Uhr ein 80-Jähriger aus München mit seinem Pkw in der Leibstraße unterwegs. Als er dort mit seinem BMW auf einen Parkplatz fahren wollte, rutschte der Senior nach eigenen Angaben von der Bremse aufs Gaspedal, wodurch sein Fahrzeug ungewollt beschleunigte.

Vom Bremspedal gerutscht: Münchner Autofahrer verletzt Café-Besucherinnen

Aufgrund dessen setzte der Pkw seine Fahrt fort und fuhr in den Außenbereich eines Cafés. Zu diesem Zeitpunkt saßen dort eine 76-Jährige und eine 67-Jährige (beide aus dem Landkreis München), die, wie auch das Café-Mobiliar, von dem BMW touchiert wurden. Dem 80-Jährigen gelang es dann schließlich, seinen Wagen zum Stehen zu bringen.

Die 76-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die 67-Jährige wollte sich laut Polizei-Aussage selbst in ärztliche Behandlung geben. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 80-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt – beschädigt sei aber nur der Unfallwagen, das Mobiliar des Cafés blieb laut Polizeiangaben intakt.