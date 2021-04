Umfrage: Grüne könnten alle Direktmandate in München holen

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, wären die Grünen der große Sieger in München. Alle vier Wahlkreise in der Stadt gingen an die Partei von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

29. April 2021 - 14:17 Uhr | Lukas Schauer