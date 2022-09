Uhr kaputt: Beim Alten Peter ist gerade immer Mittag

An der bekanntesten Kirche am Viktualienmarkt ist die Uhr defekt. Am Turn zeigt es aktuell immer 12 Uhr an. Das Baureferat ist gefragt und für die Reparation zuständig.

20. September 2022 - 20:01 Uhr | Christina Hertel

Nicht wundern über die Turmuhr am Viktualienmarkt: Der Antrieb des Uhrwerks am Alten Peter ist kaputt - und wird repariert. © Daniel von Loeper