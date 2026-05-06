Übernimmt Krause einen Posten beim FC Bayern? Das sagt Münchens Neu-OB

Für FC-Bayern-Fan Reiter waren die Meisterfeiern auf dem Rathaus-Balkon das Paradies, für den 1860er-Fan Ude weniger. So sieht nun Münchens Neu-OB Dominik Krause die Titel-Partys des FC Bayern. Und: Wie steht es mit einem Amt beim Rekordmeister?

Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause freut sich auf Fußball-Partys mit dem FC Bayern. "Selbstverständlich werde ich mitfeiern", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen den Bayern und Paris Saint-Germain. "Ich hoffe, es wird genauso spannend wie das Hinspiel, aber im Ergebnis besser. Und ich glaube, dass es dann auch ein sehr großes Fest in der Stadt geben wird."

Der FC Bayern München zelebriert gewonnene Meisterschaften traditionell auf dem Balkon des Münchner Rathauses. "Die Meisterfeiern vom FC Bayern sind stimmungsmäßig unübertroffen und deswegen freue ich mich schon drauf. Auch mit den Frauen übrigens, das ist dann ein paar Tage später", sagte Krause. Ein Bayern-Trikot werde er bei der Meisterfeier zwar nicht tragen – aber "einen Schal".

Nicht nur Oberbürgermeister, auch Fan: Münchens Ex-OB Dieter Reiter. (Archiv) © Matthias Balk/dpa

Sein Vorgänger im Amt, Dieter Reiter (SPD), ist – anders als dessen Vorgänger, der 1860-München-Fan Christian Ude (ebenfalls SPD) – bekennender Bayern-Fan und hatte vor seiner Abwahl damit Schlagzeilen gemacht, dass er sich seine Tätigkeiten im Verwaltungs- und Aufsichtsrat des millionenschweren Vereins nicht vom Stadtrat genehmigen lassen hatte.

Reiters Vorgänger Christian Ude ist bekennender Fan von 1860 München, feierte als OB aber auch mit den Bayern mit. (Archiv) © picture alliance / dpa

Auf die Frage, ob Krause denn nun die vakanten Posten übernehmen wollte, antwortete der 35-Jährige: "Ich schätze den FC Bayern als Münchner Aushängeschild mit weltweiter Strahlkraft. Aber ich konzentriere mich voll auf mein Amt als Münchner Oberbürgermeister und werde deshalb erstmal keine weiteren Ämter übernehmen."