Über Feuerleiter geklettert: Nachbar rettet Rentnerin aus Küchenbrand

Die Seniorin stürzt beim Kochen. Ihr Schutzengel wohnt zum Glück nur eine Etage über ihr.

München - Der 29-Jährige hörte am Mittwochabend im fünften Stock seiner Wohnung das schrille Pfeifen eines Rauchmelders. Der Alarm kam aus der Wohnung unter ihm. Dort wohnt in dem Mietshaus in der Wilhelmstraße eine 79-jährige alleinstehende Rentnerin.

Die Seniorin hatte sich auf dem Herd ihr Abendessen zubereitet. Dabei stürzte die 79-Jährige und verletzte sich am Kopf. Alleine kam die Münchnerin nicht mehr auf die Füße. Unterdessen schmorte das Essen auf dem Herd weiter, und fing an zu brennen.

Mann (29) klettert über Feuerleiter und rettet Nachbarin

Der 29-Jährige schnappte sich den Feuerlöscher aus seiner Wohnung, kletterte über die Feuerleiter auf den Balkon im vierten Stock und kam so in die Wohnung. Der Münchner löschte den Brand in der Küche und brachte dann seine verletzte Nachbarin in Sicherheit.

Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr ging mit Atemschutzgeräten vor und sorgte für eine schnelle Entrauchung der Zimmer und des Treppenhauses. Die Seniorin kam ins Krankenhaus.