Krankenhaus Harlaching: Klinik für die Zukunft

Am Neubau der München Klinik wird Richtfest gefeiert- das Projekt ist im Plan, in zwei Jahren soll alles fertig sein.

München - Dass der Rettungshubschrauber Christoph 1 heranfliegt, während OB Dieter Reiter (SPD) gerade seine Rede hält, passt. Denn auch er wird bei dem Neubau der München Klinik Harlaching, dessen Richtfest hier gerade gefeiert wird, bedacht. Ist der Bau in zwei Jahren fertig, werden die Luftretter nicht mehr auf der Wiese hinterm Haus landen müssen, sondern auf dem Klinikdach von wo aus die Patienten per Aufzug direkt in den Schockraum oder OP gebracht werden können.

Eine Klinik, die komplett neu gebaut wird, das ist heute eher selten. Auch in Harlaching glaubte so mancher nicht mehr, dass es den Neubau geben wird, erinnert Phil Hill, kaufmännischer Klinikleiter der München Klinik, denn erste Pläne dafür gab es bereits vor der Jahrtausendwende. Nach einem Planerwechsel 2017 ist das Projekt nun aber im Zeitplan und auch im Budget. Damit das klappt, wohnten über 100 Mitarbeiter der Baufirma sogar in einem Containerdorf auf der Baustelle.

Im Inneren ist noch alles im Rohbau. © Petra Schramek

Klinikum Harlaching: 2024 soll der Neubau fertig sein

80.000 Tonnen Stahlbeton, 4.650 Tonnen Stahl, 2.935 Türen, 995.000 Meter Starkstrom- und 488.000 Meter Datenkabel werden hier verbaut. In weniger als einem Jahr ist der Rohbau in die Höhe gewachsen, 2024 soll der Klinikneubau fertig sein. Sobald alle Versorgungsbereiche eingezogen sind, wird der derzeit noch genutzte Altbau von 1964 zurückgebaut und durch eine Parklandschaft ersetzt. Weitere Gebäude, die denkmalgeschützt sind, werden neu genutzt - wie ist noch offen.

Von links: Klinik-Chef Axel Fischer, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und OB Dieter Reiter beim Richtfest. © Petra Schramek

Anders als bisher, wo die verschiedenen Klinikbereiche auf mehrere Gebäude verteilt sind, werden in der neuen Klinik alle Bereiche unter einem Dach zusammengefasst. Das Ziel: kürzere Wege und effizientere medizinische Prozesse. Wichtige Bereiche wie Traumamedizin, Schlaganfallversorgung, Geburten und Kindermedizin sowie Altersmedizin werden ausgebaut. 255 Millionen Euro investieren Stadt und Freistaat in den Neubau mit 31.000 Quadratmetern Nutzfläche auf fünf Geschossen und 550 Betten und teilstationären Plätzen. Mit dem modernen Bau will man eine moderne Klinik für München und die Region sein, aber auch attraktiver Arbeitsplatz, der in Zeiten des Pflegemangels interessant für weiteres dringend benötigtes Personal ist. "Wir bauen hier für die Zukunft", fasst es Dieter Reiter zusammen. Er freue sich deshalb schon, wenn man sich in zwei Jahren zur Eröffnung wiedersehe.