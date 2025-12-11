Längste Fahrten, durchschnittliche Wartezeit, häufigste Ziele: Uber Deutschland hat auch für München bemerkenswerte Daten gesammelt.

Die durchschnittliche Uber-Wartezeit in Deutschland – und in München – lag bei sechs Minuten. (Archivbild)

Unter dem Motto "Wohin Deutschland fährt" hat Uber Deutschland seinen Atlas 2025 veröffentlicht, blickt auf Highlights der letzten zwölf Monate zurück und nennt teils skurrile Fakten. Auch für München.

Uber-Option "Women Drivers" in München getestet

"Highlights gab es viele", sagt Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler: "Ganz besonders freue ich mich über den Start der Option 'Women Drivers', mit der wir insbesondere auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer weiblichen Fahrgäste undFahrerinnen eingehen." Im Mai war der Extraservice in München getestet worden.

Auch für die jüngsten und die ältesten Nutzer sei die Uber App noch attraktiver gemacht worden, betont Weigler. Auch das Thema Sicherheit bleibe wichtig, Tools wie "PIN-Start" oder "Ride-Check" seien "erklärter Standard" und schafften Vertrauen. Uber in Deutschland vermittelt Fahrten ausschließlich über lokale, lizenzierte Taxi- und Mietwagenunternehmen, nicht über Privatfahrer. Daher ist die App in Deutschland legal.

Das waren die bisher längsten Uber-Fahrten in diesem Jahr

Die längste Fahrt im genannten Zeitraum wurde in Hamburg gebucht, führte über 729 Kilometer nach Amsterdam. Sie dauerte acht Stunden und 17 Minuten.

Aus Berlin ging es einmal in acht Stunden und drei Minuten über 680 Kilometer nach Minderlittgen in Rheinland-Pfalz, von Düsseldorf aus dauerte die Uber-Fahrt ins dänische Billund (653 Kilometer) acht Stunden und 17 Minuten. Die längste Fahrt von München aus endete nach 394 Kilometern bzw. fünf Stunden und sechs Minuten im tschechischen Hauptstadt Prag.

Diese Ziele steuerten die Münchner 2025 am häufigsten im Uber an

Die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland lag bei sechs Minuten, genau diesen Schnitt weist auch die bayerische Landeshauptstadt laut der Uber-Statistik auf.

Die meisten Fahrten hat ein Fahrgast aus Berlin absolviert: 1150 Mal wurde eine Fahrt über diesen Uber-Account gebucht. In München war ein Fahrgast 839 Mal mit Uber unterwegs. Die häufigsten Uber-Ziele in München waren die Messe München, der Marienplatz und die Discothek "Pacha" am Maximiliansplatz.

Das höchste Trinkgeld deutschlandweit betrug übrigens 117 Euro. Besonders spendabel zeigten sich Uber-Fahrgäste aus Lübeck und Rostock – jede vierte Fahrt wurde hier mit Trinkgeld belohnt.