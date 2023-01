U5-Verlängerung: Arbeiten für zweiten Bauabschnitt beginnen

Die Arbeiten an der U5-Verlängerung nach Pasing gehen voran. Nächste Woche beginnen bereits die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt.

München - Mit dem Bau der U5-Verlängerung nach Pasing geht es voran. Seit Januar 2022 laufen bereits die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt, der vom Laimer Platz bis zum künftigen U-Bahnhof Willibaldstraße reicht.

Nun starten auch die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Dieser beginnt an der Fischer-von-Erlach-Straße und verläuft weiter unter der Kleingartenanlage sowie der Sportfläche im Bereich des Westbads zur Straße Am Knie und abschließend weiter bis zum Bahnhof Pasing.

86 Bäume werden für Baumaßnahmen entfernt

Bevor mit den eigentlichen Baumaßnahmen begonnen werden kann, sind zuvor Vorwegmaßnahmen erforderlich. So muss zunächst das künftige Baufeld für den neuen U-Bahnhof "Am Knie" freigeräumt werden. Dafür müssen 86 Bäumen und weiteres Gehölz entfernt werden.

Die von dieser Maßnahme betroffenen Bäume wurden zuvor von einem Gutachter untersucht, ob sie für eine Verpflanzung geeignet sind. Laut Gutachten können 18 Großbäume entfernt und an ihren neuen Standorten in den öffentlichen Grünanlagen an der Paul-Gerhardt-Allee und am Langwieder See wieder eingepflanzt werden.

Straßensperrung von 23. bis 28. Januar

Für die Abholzarbeiten muss die Straße "Am Knie" stadtauswärts vom 23. bis 28. Januar, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, gesperrt werden. Der Fuß- und Radweg ist von dieser Sperrung nicht betroffen.