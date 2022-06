U3 und U6: An der Poccistraße fahren wieder Bahnen

Nach drei Monaten sind die Bauarbeiten endlich abgeschlossen.

Was ist denn das? Eine U-Bahn an der Poccistraße, das hat es drei Monate lang nicht gegeben.

München - Es waren harte, nervige Wochen - für Sendlinger, für Haderner, für alle, die jeden Tag zum Klinikum nach Großhadern müssen, einfach für sehr, sehr viele Münchner, die auf U3 und U6 angewiesen sind.

Bauarbeiten wurden pünktlich abgeschlossen

Nun, endlich, ist die Zeit der Gleisbauarbeiten rund um den U-Bahnhof Poccistraße wieder vorbei. Nach drei Monaten haben die Stadtwerke ihre Baustelle pünktlich (!) abgeschlossen, seit gestern fahren die Bahnen wieder ganz normal durch.

Die Zeiten der Ersatzbusse, die sich dicht an dicht reihen, sind auf der Implerstraße vorbei. Und der Start im Untergrund? Alles entspannt, so zumindest der Eindruck, als die AZ mittags vorbeischaute. So darf es gerne bleiben.