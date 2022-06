Eierkocher, Deckenlampe und unzählige Kopfhörer: Die MVG versteigert Fundsachen

Was die Leute so alles liegen lassen, muss auch irgendwann mal wieder weg: Die MVG versteigert am 22. Juni Fundsachen, die länger als sechs Monate nicht abgeholt worden sind.

14. Juni 2022 - 16:40 Uhr | AZ

Das MVG Fundbüro in München. © MVG