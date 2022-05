Im Zug nach München vergessen: Wem gehört die Luxus-Geige?

Die Bundespolizei sucht nach dem Besitzer oder der Besitzerin. Der Wert der Geige beträgt mehrere tausend Euro.

München - Wertsachen im Zug zu vergessen ist immer bitter – besonders bitter aber, wenn es sich dabei um eine wertvolle Geige handelt. So geschehen am vergangenen Dienstag auf einer Regionalbahnfahrt von Mittenwald nach München. Mittenwald ist für seinen Geigenbau bekannt. Ob das Instrument aus dem Ort an der österreichischen Grenze stammt, wusste die Polizei aber nicht.

Wie die Bundespolizei berichtet, entdeckte ein Zugbegleiter die hochwertige Violine, vom Besitzer oder der Besitzerin war aber weit und breit nichts zu sehen. Der Zugbegleiter nahm den Stradivari-Nachbau an sich und gab ihn bei der Ankunft in München beim Fundbüro ab. Vergleichbare Modelle können laut Bundespolizei je nach Beschaffenheit bis zu 11.000 Euro wert sein.

Anschließend wurde die Bundespolizei über den Fund informiert, die die Geige zur Eigentumssicherung an sich nahm. Nun suchen die Beamten nach dem Besitzer oder der Besitzerin – wer Hinweise geben kann, soll sich unter Tel. 089 515 550 1111 melden.

Immer wieder würden Reisende wertvolle Gegenstände im Zug vergessen, sagte eine Sprecherin der Polizei. "Vor einigen Jahren kam mal eine 120.000 Euro teure Geige abhanden."