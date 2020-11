U-Bahnhof Karlsplatz/Stachus: Mann (25) sitzt auf Bank und onaniert

Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und wegen einer exhibitionistischer Handlung: In der Altstadt und in Neuhausen sind zwei Männer mit Sexualdelikten auffällig geworden.

München - Zwei Sexualdelikte in der Altstadt und in Neuhausen haben am Donnerstag die Münchner Polizei beschäftigt: Gegen 15 Uhr verständigte eine 32-jährige Frau die Polizei, weil sie mitbekommen hatte, wie ein auf einer Bank am Bahnsteig des U-Bahnhofes Karlsplatz/Stachus sitzender Mann onanierte.

Mann onaniert am Fenster und leuchtet mit Taschenlampe in Wohnung

Nach Angaben der Polizei wurde der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz festgenommen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt.

Wie die Polizei weiter berichtete, kam es dann gegen 22.30 Uhr zu einem weiteren Vorfall. Dabei stand ein 42-jähriger Mann am Fenster seiner Wohnung in Neuhausen und onanierte, während er mit einer Taschenlampe in die Wohnung einer Frau leuchtete. Die 25-Jährige verständigte sofort den Notruf.

Die Beamten konnten die Wohnung des 42-Jährigen ausfindig machen und den Mann festnehmen. Er wurde wegen einer exhibitionistischen Handlung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.