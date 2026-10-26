Tunnel dicht, Straße gesperrt: Diese Baustellen bremsen München aus

Autofahrer müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Betroffen sind der Petueltunnel, die Landshuter Allee und die Agnes-Bernauer-Straße – teilweise über mehrere Wochen.

Baustellen und Umleitungen: In den kommenden Wochen müssen Autofahrer an mehreren Stellen in München mit Einschränkungen rechnen.

Autofahrer müssen sich in den kommenden Wochen auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Betroffen sind der Petueltunnel, die Landshuter Allee und die Agnes-Bernauer-Straße.

Hier könnte es zu Stau kommen

Das Baureferat führt in den Nächten von Mittwoch, 28. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, jeweils von 22 bis 5.30 Uhr Wartungsarbeiten in beiden Röhren des Petueltunnels durch. Der Verkehr wird über das oberirdische Straßennetz umgeleitet.

An der Kreuzung Landshuter Allee / Nymphenburger Straße (Westseite) finden von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, Arbeiten in der Straße statt. Der Fahrverkehr Richtung Süden wird über die vorhandene Busspur verschwenkt. Die Bushaltestelle der MVG wird auf Höhe Landshuter Allee, Hausnummer 37 verlegt. Es finden auch Arbeiten im Geh- und Radwegbereich statt. Der Fuß- und Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die SWM führen von Montag, 26. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember, Arbeiten an Versorgungsleitungen durch. Der Fuß- und Radverkehr kann in der Parkbucht an der Baumaßnahme passieren. Für den Fahrverkehr in Richtung Norden verbleiben zwei Fahrspuren.

Ab Freitag, den 30. Oktober, sperren die Stadtwerke München im Rahmen von Bauarbeiten an der Tram den westlichen Abschnitt der Agnes-Bernauer-Straße. Am Montag, 2. November, wird der östliche Teil in den Morgenstunden gesperrt. Bis voraussichtlich Dienstag, 10. November, ist die Agnes-Bernauer-Straße zwischen der Fürstenrieder Straße und dem Fröbelplatz in Fahrtrichtung Osten für den Autoverkehr gesperrt. Der Autoverkehr wird großräumig abgeleitet. Dies wird vor Ort beschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren. Phasenweise werden die südliche und die östliche Fußgänger- und Radwegfurten an der Kreuzung Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße gesperrt. In diesen Bauphasen wird für den Radverkehr eine Umleitung ausgeschildert.