Traum deutscher Sport-Fans wird wahr: Amerika-Spektakel kommt nach München

Für deutsche NHL-Fans wird ein Traum wahr. Im kommenden Jahr wird die beste Eishockeyliga der Welt gleich vier reguläre Saisonspiele in Deutschland absolvieren, zwei davon in München.

Nachdem die National Football League (NFL) bereits mehrmals in der Münchner Allianz Arena Spiele ausgetragen hat (das nächste findet am 15. November 2026 zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots statt), kommt nun auch die beste Eishockeyliga der Welt in die bayerische Hauptstadt.

Im Jahr 2027 wird die National Hockey League (NHL) gleich zwei Regular-Season-Games im SAP Garden austragen. Mit den Boston Bruins, rund um den gebürtigen Münchner JJ Peterka, steht auch schon eines der beiden NHL-Teams fest, die in München auf Puck- und Torejagd gehen werden.

NHL-Star JJ Peterka (hier noch im Trikot der Buffalo Sabres) kommt 2027 mit den Boston Bruins zurück in seine Geburtsstadt. © IMAGO (www.imago-images.de)

NHL trägt 2027 zwei offizielle Saisonspiele in München aus

"Diese Veranstaltungen stellen einen wichtigen Schritt in unserem Bestreben dar, den Eishockeysport in Deutschland weiterzuentwickeln. Indem wir mehr NHL-Spiele in einen der dynamischsten Eishockeymärkte Europas bringen, hoffen wir, die Verbundenheit unserer Fans, Partner und lokalen Gemeinschaften weiter zu vertiefen und zugleich eine bedeutende Möglichkeit zu schaffen, den Eishockeysport im gesamten Land weiter zu fördern", sagt Bill Daly, stellvertretender Commissioner der NHL, über die geplanten Spiele in München.

"Für solche Highlights haben wir die modernste Sportarena Europas erdacht und gebaut. Wir sind stolz darauf, München im kommenden Jahr offizielle Spiele der besten Eishockeyliga der Welt in unserem Haus präsentieren zu dürfen. Nachdem wir vor zwei Jahren bereits bewiesen haben, dass wir einen würdigen Rahmen für diese außergewöhnlichen Eishockey-Erlebnisse schaffen können, freuen wir uns, wieder einmal Fans aus ganz Europa bei uns im SAP Garden begrüßen zu dürfen", zeigt sich Oliver Wesp, Geschäftsführer Red Bull Stadion München GmbH, begeistert darüber, dass die NHL im kommenden Jahr offiziell Halt in München macht.

Boston-Star JJ Peterka kehrt in seine Geburtsstadt zurück

Bereits vor zwei Jahren, am 27. September 2024, konnte man im SAP Garden NHL-Luft schnuppern. Beim Grand Opening des SAP Garden spielte der EHC München gegen die Buffalo Sabres, damals noch mit JJ Peterka im Team.

Bei der Eröffnung des SAP Garden im September 2024 brachten die Buffalo Sabres einen Hauch von NHL nach München. © IMAGO

Der streift sich seit Juni 2026 das Jersey der Boston Bruins über und wird damit im nächsten Jahr für gleich zwei Spiele in seine Geburtsstadt zurückkehren. Die genauen Termine und die Gegner der Bruins stehen aktuell noch nicht fest.

Neben den beiden Partien im SAP Garden wird es 2027 zusätzlich zwei Regular-Season-Games der Edmonton Oilers in Köln geben. Hier kehrt mit Leon Draisaitl ebenfalls ein deutscher NHL-Profi in seine Heimatstadt zurück.