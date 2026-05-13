Deutscher NFL-Star spielt in der Münchner Allianz Arena

Der deutsche NFL-Star Amon-Ra St. Brown kommt mit den Detroit Lions nach München. Der Gegner ist sechsmaliger Super-Bowl-Sieger. Warum der Ticketverkauf für Fans wieder zur Zitterpartie werden dürfte.

Die Detroit Lions um den deutschen Football-Star Amon-Ra St. Brown treffen beim diesjährigen NFL-Spiel in München auf den sechsmaligen Super-Bowl-Sieger New England Patriots. Das gab die nordamerikanische Football-Liga NFL am Mittwoch bekannt. Die Lions standen bereits seit Februar als Gastgeber der Partie fest.

Deutscher NFL-Star kommt nach München

Gespielt wird am 15. November (15.30 Uhr, RTL) in der Arena des FC Bayern. Für die Patriots, das frühere Team des ehemaligen Star-Quarterbacks Tom Brady, ist es das zweite Spiel auf deutschem Boden nach 2023 in Frankfurt. Das Team aus dem US-Bundesstaat Massachusetts stand in der vergangenen Saison im Super Bowl und verlor dort gegen die Seattle Seahawks.

"Auf die Patriots kann man sich ganz klar freuen. Das gilt nicht nur für alle deutschen Patriots-Fans, von denen es ja wirklich sehr, sehr viele gibt. Sie sind alle aktiv in ihren Fanclubs und unterstützen die Patriots fleißig. Sie werden sich wieder freuen, wenn die Patriots zurückkommen. Letzte Saison standen sie im Super Bowl. Da haben sie ein bisschen auf die Mütze bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass sie deswegen hochmotiviert in die Saison starten und so auch nach München kommen werden, denn gerade spät in der Saison, am 15. November, geht es schon richtig um die Wurst, und jeder Sieg zählt. Deshalb, glaube ich, können wir uns auf ein Top-Matchup gegen die Lions freuen", so Ex-NFL-Profi Markus Kuhn im Interview mit RTL/ntv.

"Deutschland ist ein wichtiger Markt für die globalen Wachstumsambitionen der Liga – mit fast 20 Millionen Fans hat Deutschland die größte Fangemeinde in Europa", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. "Die Patriots haben eine starke Fanbase in Deutschland und treffen mit den Detroit Lions auf ein Team, das einen der besten deutschen Spieler, Amon-Ra St. Brown, nach Deutschland bringt."

"Dass jemand, der Deutsch spricht, dann auch in Deutschland spielen darf, ist natürlich der Wahnsinn. Er hat seine Jugend jeden Sommer in Deutschland verbracht, daher ist es für ihn wie ein Heimspiel. In München vor heimischer Kulisse zu spielen, ist einfach der absolute Wahnsinn", so Kuhn.

Sechstes Hauptrundenspiel in Deutschland

Das NFL-Spiel in München ist bereits das sechste Hauptrundenspiel der Liga in Deutschland. Gleichzeitig wird es nach den Partien 2022 und 2024 das dritte Spiel in der Allianz Arena sein. Ein weiteres Gastspiel in München ist für 2028 geplant, während Berlin die NFL-Spiele 2027 und 2029 austragen wird.

Ein Termin für den Ticketvorverkauf ist noch offen. Zum Verkaufsstart harren regelmäßig Hunderttausende in der Warteschlange aus. Laut NFL gibt es in Deutschland rund 19 Millionen Football-Interessierte, davon sollen etwa 3,6 Millionen die Liga besonders intensiv verfolgen. Damit ist Deutschland der größte NFL-Markt außerhalb der USA.

Premiere in Paris, Rio und Melbourne

Die Liga treibt ihre internationale Expansion seit Jahren konsequent voran. Neben München sind für die kommende Saison weitere Spiele in London, Mexiko-Stadt sowie erstmals in Paris, Madrid, Melbourne und Rio de Janeiro geplant. Spiele in Asien gelten als nächster Schritt.