Trauer um Papst Benedikt XVI.: Kondolenzbuch im Münchner Rathaus

Im Rathaus können die Münchner dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre erweisen und sich in den nächsten Tagen in ein Kondolenzbuch eintragen.

München - Anlässlich des Todes des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. legt die Stadt das Goldene Buch im Rathaus aus, in das sich Papst Benedikt XVI. 2006 während seines Besuchs in München eingeschrieben hatte.

Auch das Erzbistum München und Freising würdigt Benedikt XVI.

Dieser Eintrag ist am Dienstag (3. Januar) bis Donnerstag (5. Januar) jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr im zweiten Stock des Rathauses gegenüber dem Raum 200 ausgestellt.

Am 9. September 2006 trug sich Papst Benedikt XVI. im Münchner Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein. © Michael Nagy/Presseamt München

Zudem haben die Münchner die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen. Für die öffentlichen Gebäude in der Stadt war außerdem eine dreitägige Trauerbeflaggung vom 31. Dezember bis zum 2. Januar 2023 sowie für den Tag der Beisetzung angeordnet.

Auch das Erzbistum München und Freising würdigt den Verstorbenen – unter anderem mit einem Kondolenzbuch in der Frauenkirche.

Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren. Von 1946 bis 1959 lebte und wirkte er durchgängig in München und Freising. In dieser Zeit nahm Ratzinger sein Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München auf, erhielt 1951 im Freisinger Dom die Priesterweihe und wurde 1957 zum Professor für Fundamentaltheologie habilitiert.

Joseph Ratzinger wurde am 19. April 2005 zum Papst gewählt

Als Kaplan war Ratzinger in dieser Zeit in der Sankt Martin Kirche in Moosach und in Hl. Blut in Bogenhausen tätig. Im Mai 1977 führte ihn die Ernennung zum Erzbischof von München und Freising wieder in die bayerische Hauptstadt.

Am 19. April 2005 wählte ihn das Konklave nach dem Tode seines Vorgängers Johannes Paul II. zum Papst, fortan nannte Kardinal Ratzinger sich Benedikt XVI. Im Februar 2013 erklärte er überraschend seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen.