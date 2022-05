Tram auf der Leopoldstraße: CSU will auf die Bremse treten

Die CSU will die Tram-Nordtangente erst ausbauen, wenn auch klar ist, ob die Verbindung durch den E-Garten kommt. Am Mittwoch beschließt der Mobilitätsausschuss die nächsten Schritte.

München - Nach den Umweltaktivisten am Montag kommt nun auch von der anderen Seite Kritik an den städtischen Ausbauplänen zur Tram im Münchner Norden. Die Stadtratsfraktion der CSU/Freien Wähler will dabei auf die Bremse treten.

CSU: Studie zur E-Garten-Tram abwarten

Sie sagt in einer Stellungnahme, der erste geplante Abschnitt der neuen Tramlinie in den Münchner Norden – vom Elisabethplatz bis zur Münchner Freiheit – solle erst geplant werden, wenn klar ist, ob auch der zweite Abschnitt kommt. Dieser wäre die viel diskutierte, kontroverse Tram durch den Englischen Garten. Dazu laufe derzeit noch eine Untersuchung des Freistaats.

Lückenschluss nur mit Garten-Tram

Bis diese Studie zur E-Garten-Tram fertig sei, soll auch die weitere Planung der Tram-Nordtangente ruhen, denn: "Die Nordtangente soll den Lückenschluss im Tramnetz zwischen West, Nord und Ost bringen. Dies ist nur mit der Garten-Tram der Fall."

Die CSU/Freien Wähler im Stadtrat wollen darum im Mobilitätsausschuss am Mittwoch beantragen, die Planungen zurückzustellen.