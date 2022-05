Traditioneller Schäfflertanz an der Staatskanzlei – vor "König" Markus Söder

Die Schäffler tanzen wieder! Am Donnerstag gab es den ersten außerplanmäßigen Tanz an der Staatskanzlei in München. Weitere Auftritte folgen in den kommenden Tagen.

05. Mai 2022 - 13:42 Uhr | AZ/dpa

