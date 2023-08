Tourismus in München: Aus diesem Land kommen die meisten Urlauber

Bereits vergangenes Jahr hat sich die Münchner Tourismus-Branche schon sichtlich von den Pandemie-Jahren erholt – und auch heuer sehen die Zahlen wieder vielversprechend aus. Doch wer sind eigentlich Münchens Top-Touristen und wo kommen sie her?

Besonders beliebt bei Touristen: Der Marienplatz mit dem Glockenspiel am Rathaus. (Archivbild)

München - Der Tourismus in München hat sich verändert: Zwar zählte die Stadt zwischen Januar und Juni dieses Jahres 8,4 Millionen Übernachtungen – das sind etwa 83.000 mehr als vor der Pandemie. Allerdings kommen noch immer vier Prozent weniger Gäste an als 2019. Das zeigen aktuelle Zahlen, die die Stadt am Mittwoch veröffentlicht hat.

Ist München das neue Reiseziel der Deutschen?

Noch nie seien so viele Gäste aus anderen Teilen Deutschlands nach München gereist. Etwa fünf Millionen Übernachtungen von deutschen Touristen registrierte die Stadt, eine Million mehr als im Vorjahr und 470.000 mehr als vor Corona.

Gleichzeitig gibt es insgesamt deutlich weniger Besucher aus dem Ausland – hier verzeichnete die Stadt im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit ein Minus von 15 Prozent. Bei Touristen aus Asien wird der Rückgang besonders deutlich: Im ersten Halbjahr konnten in München hier bislang nur rund 70 Prozent der Übernachtungen von vor der Pandemie registriert werden. Die Stadt sieht aber Anzeichen, dass die Touristen aus dem asiatischen Raum nach und nach zurückkommen.

Amerikaner buchen die meisten Hotelzimmer in München

2022 kamen die meisten München-Touristen aus den USA. Mit knapp einer Million Hotelübernachtungen im vergangenen Jahr, stehen die Amerikaner noch über den Italienern (knapp 500.000 Übernachtungen) und Schweizern (420.000 Übernachtungen). Gerade Events wie das Oktoberfest ziehen dabei besonders viele US-Touristen in die bayerische Landeshauptstadt.

Auch dieses Jahr sehen die Zahlen aus den USA wieder vielversprechend aus. Bis Juni kamen schon knapp über 400.000 Touristen aus den Staaten nach München – und das noch vor der Wiesn, die erfahrungsgemäß die meisten Reisenden anlockt.

Vielversprechende Zahlen für 2023

Der für den Tourismus zuständige Referent für Arbeit und Wirtschaft Clemens Baumgärtner dazu: "Die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 sind beeindruckend und machen Hoffnung auf mehr im Jahresergebnis. Sie zeigen auch, dass unsere Erholungsstrategie greift. Neue Rekorde im Tourismus sind kein Selbstzweck."